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Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka
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