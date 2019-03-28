Gençlerbirliği'nin parlayan yıldızı: Yıldırım Mert Çetin

Spor Toto 1. Lig’de 54 puana ulaşıp Denizlispor ile liderliğe paylaşan Gençlerbirliği, Süper Lig’e tekrar çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 3. sırada bulunan Osmanlıspor ile puan farkını 6’ya çıkaran kırmızı-karalar, Süper Lig yolunda bu önemli başarıyı sağlarken, aynı zamanda altyapısından çıkardığı oyuncuları Türk futboluna armağan etmeye devam ediyor.

Hem yarışmacı takım kurup hem de altyapıdan oyuncu çıkarmanın zorluğu yıllardır aşılamayan bir sorun olarak anlatılırken, Gençlerbirliği bu ikisini de başararak örnek bir kulüp olma prensibini yeniden hayata geçirdi.

A Milli takıma göz kırptı

Gençlerbirliği’nin bu sezonki başarısında, defans bölgesinde sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin, ortaya koyduğu başarılı istatistiki veriler ile gelecek yıllar için A Milli takıma göz kırptı.

Bu sezon başkent ekibi ile ligde 18 maça çıkan yetenekli stoper, oyun görüşü ve doğru kademe anlayışı ile takımın vazgeçilmez oyuncusu konumuna geldi. Bu sezon toplamda 1469 dakika süre alan genç oyuncu Mert, bu başarısı ile daha önce de U21 Milli takımına davet edilmişti.

Fiziği ve defanstaki başarılı oyunu ile günümüzün modern futbolunda aranan stoper özelliklerini kendisinde bulunduran Yıldırım Mert Yıldırım’ın sözleşmesi 2022 yılına kadar Gençlerbirliği ile devam ediyor.

Mert’in gelişme dönemi

Gençlerbirliği’nin altyapısından 2008 yılında filiz lisans alarak amatör olarak futbol hayatına başlayan başarılı oyuncu Mert, burada 7 sene oynadıktan sonra Hacettepe’de 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Aynı sezonun başında tekrar Gençlerbirliği’ne kiralık olarak geri dönen Mert, U21 takımında başarılı maçlara imza atarak adından söz ettirdi.

2016-17 sezonunda Hacettepe’ye geri dönen yetenekli isim, alt liglerde oynayarak kendisini geliştirme fırsatı yakaladı ve genç yaşında önemli bir aşama kat etti. 2017-18 sezonunda yeniden Gençlerbirliği’ne dönerek Süper Lig’de de şans bulmaya başlayan Yıldırım Mert Çetin, bu sezon Spor Toto 1. Lig’deki başarılı performansıyla kendisini kanıtlamış oldu.