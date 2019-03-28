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Beykan Şimşek dünyaevine girdi
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BEYKAN ŞİMŞEK DÜNYAEVİNE GİRDİ

Beykan Şimşek dünyaevine girdi

Osmanlıspor’un başarılı orta saha oyuncusu Beykan Şimşek evlendi.

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Osmanlıspor’un başarılı orta saha oyuncusu Beykan Şimşek evlendi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, Sarah Josephine Wilstrup ile hayatını birleştirdi.

Ankara WTC Wedding Hall Nikah Salonun’da yapılan nikah törenine Osmanlıspor yöneticileri, teknik heyet, oyuncular, kulüp personeli ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.  

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