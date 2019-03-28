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Hatayspor kaptan Mesut'la nikah tazeledi
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HATAYSPOR KAPTAN MESUT'LA NİKAH TAZELEDİ

Hatayspor kaptan Mesut'la nikah tazeledi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol bek oyuncusu Mesut Çaytemel'le yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki imza törenine, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, başkan vekili Aydın Toksöz, yönetim kurulu üyesi Ender Yardımcı ile sporcunun ailesinin katıldığı kaydedildi.

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