Bülent Korkmaz'dan Lucescu itirafı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynadığı iki maçı kazandığını anımsatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi milli takımın başına Şenol Güneş geldi. Ona da başarılar diyorum. Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var. Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum. Çok yetenekli, genç, dinamik ve gerçekten gelişmeye, öğrenmeye açık bir jenerasyon var. Şenol hoca bunu tecrübeli oyuncularla beraber düzenlediği zaman, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Burada Mircea Lucescu'nun da hakkını vermek gerekir. Bu takımı, jenerasyonu öyle ya da böyle bir araya getiren Lucescu ile ekibiydi. Devamında da Şenol Güneş hocamızın inşallah bunu başarıyla götüreceğine inanıyorum. Milli takım oyuncularının da bunu istediğini biliyorum ve doğru yolda olduklarını düşünüyorum."