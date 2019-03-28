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Hakan Işık'tan Akdeniz üçüncülüğü
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HAKAN IŞIK'TAN AKDENİZ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Hakan Işık'tan Akdeniz üçüncülüğü

İtalya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda Hakan Işık üçüncü oldu.

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İtalya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, Lignano kentindeki şampiyonada milli sporcu Hakan Işık, üçüncülük maçında Tunuslu Yussef Abid'i 3-1 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi İtalya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Malta, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve Tunus katıldı.

Şampiyonadaki diğer Türk sporculardan kızlarda Feyza Demir 5., erkeklerde de Uğurcan Dursun 13. oldu.

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