"Çok ciddi bir şey olursa yönetim olarak düşünürüz"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya ciddi transfer önerileri gelmesi halinde yönetim kurulu olarak bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Abdülkadir ve Yusuf'un mukaveleli futbolcuları olduğunu ifade eden Şahin, "Biz nasıl her takımdan oyuncu isteyebiliyorsak, bu oyunculara talip olanlar da gelip bizden isteyebilir. Eskisi gibi menajerle değil, önce kulübe yazılı bir teklif geçilmesi gerekiyor. Sonra menajerleri çağrılıyor. Biz onlardan memnunuz. Kadromuzun içindeler. Onlarla devam ediyoruz. Çok ciddi bir şey olursa yönetim olarak düşünür, karar veririz ama şu anda öyle bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Ekuban ve Rodallega'nın durumu

Şahin, sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Caleb Ekuban konusunda mayıs sonuna kadar zamanları olduğunu kaydederek, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekuban Trabzon'u seviyor. Biz de onu seviyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de kadromuzda yer alacak." açıklamasını yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın menajeriyle konuştuklarını da aktaran Şahin, "Mayısa kadar süre var, oturup konuşacağız. Anlaşırsak onunla da yola devam edeceğiz. Rodallega, bize büyük katkılar yapan bir oyuncu. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Kulübün çıkarları için, o bütçeyi sağlamak için oturup konuşacağız. Bizim de ona bir teklifimiz olacak." şeklinde konuştu.