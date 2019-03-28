Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı

Arkas Spor, Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 30 Mart Cumartesi günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.
Kulüp Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligin şampiyonunu belirleyecek play-off serisine Tokat’ta başlayacaklarını kaydetti.
Az hata yapan ve iyi odaklanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı önemli bir viraja girdiklerini bildiren Özden, "Tokat Belediye Plevne bu yıl dikkat çekici sonuçlara imza attı. Ancak hedefimiz gayet açık, sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Her maç final niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.
Tokat Belediye Plevne ile Arkas Spor arasındaki play-off çeyrek final serisinin ilk maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci müsabaka ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da İzmir’de oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine İzmir'de yapılacak.
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