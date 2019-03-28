﻿
Galatasaray'ın 'bedelsiz' transfer planı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'IN 'BEDELSİZ' TRANSFER PLANI

Galatasaray'ın 'bedelsiz' transfer planı

Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı - Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fatih Öztürk, Douglas ve Ryan Babel'i gündemine aldı.

298 Okunma

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Bir yandan takımını şampiyonluk yarışı içinde tutmaya çalışan Terim, diğer yandan da transfer dönemini planlıyor.

Tecrübeli teknik adam, yaz transfer döneminde bonservisi elindeki isimleri takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da seçim belirsizliği yaşansa da kulübün 'sıfır bonservis' stratejisinde değişiklik olmayacak.

Listedeki isimlerin transferi gerçekleşirse Sarı kırmızılılar, Finansal Fair Play'e takılma riski de yaşamayacak.

Gündemdeki isimler

Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, Fernando Muslera'ya alternatif olarak düşünülüyor.

Kiralık sözleşmesi bitecek Henry Onyekuru’nun yerine ise Ryan Babel seçeneği Galatasaray'a cazip geliyor.

Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Mariano'nun satılma ihtimaline karşılık Brezilyalı futbolcunun ismi ön plana çıkıyor.
 

ETİKETLER #Galatasaray
İsminin başka takımlar ile anılması için ne dedi?
Galatasaray'da yönetimin yol haritası netleşiyor
Diagne'den sakatlık açıklaması
Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri
1
Passolig sayısında lider Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takımımız maşallah iyi"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿