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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü toparladı, gerekli desteği alacaktır"
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ANKARAGÜCÜ TOPARLADI, GEREKLİ DESTEĞİ ALACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü toparladı, gerekli desteği alacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankaragücü de şu andaki durumu korumak suretiyle inanıyorum ki, Süper Lig'de başkentimizi temsil edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. 

Bu organizasyonda merak edilen soruları da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankaragücü’nü takip ediyor musunuz? Ligde kalacak mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Ankaragücü, şu anda Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı. Tabi toparladı. Bir ara çok kötü gidiyordu. Temennim odur ki Ankara’yı her halükarda, Süper Lig’de temsil eden bir takımı olmasıdır. Osmanlıspor vardı maalesef düştü. İnşallah Mehmet beyin büyükşehir başkanı olmasıyla birlikte, nasıl Kayseri’de bir takım bulundurduysalar, burada Ankaragücü gerekli olan desteği alacaktır. Ve Ankaragücü de şu andaki durumu korumak suretiyle inanıyorum ki, Süper Lig'de başkentimizi temsil edecektir.

Şimdi Ankara’ya çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Biz burada bir hata ettik gerçi ama, böyle de olsa yapmak zorundayız. 55 bin kişilik stadyum düşünüyoruz. Onu düşünmemizin nedeni, burada bir Dünya Kupası, Avrupa Kupası olması halinde; Ankara – İstanbul arası böyle bir durum söz konusu olabilir diye dev proje yaptık. Proje çok güzel bunu zaten lansmanında Özhaseki başkanımız kendisi açıkladı. Oradaki lansmandaki görüntüler hakikaten büyüleyici.

Ankaragücü’nün bir defa ciddi kararlı bir seyirci potansiyeli var. Eskişehir’in de var. Geçen akşam ikinci yarısına yetişebildim. Acayip bir seyirci var. eskişehir’i de böyle görmek istemiyoruz. Eses’ler dediğimiz güne yeniden dönmesi lazım. Ama onun için yerel yönetimin değişmesi lazım. Bu yerel yönetimle bu iş zor. Eskişehir’de de muhteşem bir stadyum yaptık. Bunları hep biz yaptık. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Yapmazlar, yapamaz zaten. Bu bir aşk meselesi."
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5
GECEKONDUBEBESİ
28 Mart 201920:28
Gençlerbirliği kadar asalak bi takım Yok taraftarı da daha da asalak stad için Ankaragücü taraftarı o kadar uğraştı baskı yaptı Stad bitti hooop biz dış kapının dış mandalı mıyız Muhabbeti...Osmanlı taraftarından bile asalak bu geylerbirligi
4
nöri gantar
28 Mart 201920:23
seçim vakti verilen vaatler yalandır.inananın ....
3
F.Kaya
28 Mart 201916:09
Osmanlispor ve Ankaragücü. Al birini vur ötekine. Siyasetin elinde oyuncak olmus iki zavalli. Kendi basina vatligini surduremeyen iki asalak takim.
2
Cankirili Simsar Seco
28 Mart 201915:50
Ankaragucu ayricaliklidir. Halkin Oylarini Ankaragucu temsil eder.Reisimiz sen destek ver biz Ankarayi Ozhaseki baskanimiza hediye edelim. Ankaragucu taraftari isini bilir baskanim Ankara sandiklari bize emanet. Sen bizleri unutma biz seni asla unutturmayiz.
1
Osmanlıspor mu ?
28 Mart 201915:40
Proje belediye destekli takımı söylüyorsunuz ama 100 yıllık Gençlerbirliği takımından bahsetmiyorsunuz
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