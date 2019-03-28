﻿
Booker tarihe geçti ama yenilgiyi önleyemedi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOOKER TARİHE GEÇTİ AMA YENİLGİYİ ÖNLEYEMEDİ

Booker tarihe geçti ama yenilgiyi önleyemedi

Utah Jazz'a 59 sayı atan Phoenix Suns'ta oynayan Booker, bu kez de Washington Wizards potasına 50 sayı bırakarak art arda 50 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu.

271 Okunma

Phoenix Suns forması giyen 22 yaşındaki Devin Booker, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde üst üste 50 sayılık performans sergileyen en genç oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, Phoenix Suns deplasmanından 124-121 galip ayrıldı.

Wizards'ta Jabari Parker 28 sayı, 15 ribaunt, Thomas Bryant da 18 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal 28, Jordan McRae 21 sayı kaydetti.

Phoenix Suns'ın 22 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, Utah Jazz potasına 59 sayı atmasının ardından Wizards'a karşı da 50 sayıyla oynadı.

Booker böylece peş peşe 50 sayılık performansa imza atan en genç oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

- Sonuçlar

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 98-118

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-118

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 107-99

Phoenix Suns-Washington Wizards: 121-124

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 115-100

ETİKETLER
Gençlerbirliği "çok özel" konuklarını ağırladı
Gençlerbirliği'nin parlayan yıldızı: Yıldırım Mert Çetin
Beykan Şimşek dünyaevine girdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü toparladı, gerekli desteği alacaktır"
1
Adnan Şentürk: "Ankaragücü'nün altyapısı diğerlerinden farklıydı"
Deschamps: "Türkiye maçında sıcak atmosfer olacak"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿