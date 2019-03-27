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Mağazadan alınan tişörtlerle maça çıktılar
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MAĞAZADAN ALINAN TİŞÖRTLERLE MAÇA ÇIKTILAR

Mağazadan alınan tişörtlerle maça çıktılar

Venezuela, Katalunya ile oynadığı hazırlık maçında sahaya mağazadan alınan bordo tişörtlerle çıktı.

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Cuma günü Arjantin’i mağlup ettikten sonra Venezuela teknik direktörü Rafael Dudamel, görevinden istifa etmişti. Ancak Güney Amerika ülkesinde sorunlar bitmek bilmiyor.

Katalunya ile oynanan hazırlık maçında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Venezüela’nın forma üreticisi Givova, futbolcular için yeterli formayı veremedi. İtalyan üreticisinin temsilcileri spor mağazasından bordo tişört almak zorunda kaldılar ve tişörtlerin üzerine Givova ve Venezuela FA damgası vurdular.

Maça yürüyüş tişörtleriyle çıkmak zorunda kalan Venezuela’da kaptan Tomas Rincon sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Rincon, Givova’dan daha çok saygı görmek istediğini belirttiği paylaşımında Venezuela logosunun tişörlerin alındığı spor markasının logosuyla üst üste geldiğini de söyledi.


 

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