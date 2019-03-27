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Bayern Münih'ten rekor transfer
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BAYERN MÜNİH'TEN REKOR TRANSFER

Bayern Münih'ten rekor transfer

Bayern Münih, Atletico Madrid'den Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Atletico Madrid'den 23 yaşındaki Fransız sol bek Lucas Hernandez ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu transfer için İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Alman ekibinin Hernandez için ödeyeceği bonservis bedeli Bundesliga rekoru olarak tarihe geçti.

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