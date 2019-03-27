Adnan Şentürk: "Ankaragücü'nün altyapısı diğerlerinden farklıydı"

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk, Ankaragücü ve altyapı organizasyonları hakkında konuştu. Klasspor mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Adnan Şentürk, “Bunu söylemekten imtina etmiyorum, Ben Ankaragüçlüyüm. Bu sezon dikkatli olunursa bu sıkıntılar rahatlıkla aşılacaktır” dedi.

Ankaragücü’nde geçtiğimiz yıllarda teknik direktörlük, PAF takımı hocalığı ve altyapıda gençlik gelişim sorumluluğu görevinde bulunan Adnan Şentürk, 2004-05 sezonunda takımın başına geldiğinde hangi zorluklarla takımı ligde bıraktıklarını anlattı.

“Ankaragücü’nün başına zor bir dönemde gelmiştim”

Zorlu bir dönemde Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptığının altını çizen Şentürk, “Ankaragücü olunca ben farklı bir sayfa açıyorum. Bunu söylemekten imtina etmiyorum, Ben Ankaragüçlüyüm. Ankaragücü’ne uzun yıllar hizmet ettim. En sonunda profesyonel takımın teknik direktörlüğünü layık gördüler. Ben de kendime o dönem çok güveniyordum, yardımcı hocalık teklif ettiklerine geri çevirmiştim. Daha sonra sıkıntılı bir anda, bu söylemim çok etkili olmuş olacak ki, başka bir hoca aramak yerine beni takımın başına getirdiler. O dönem altyapı organizasyonun başındaydım ve PAF takımını çalıştırıyordum. Kendimi hep Ankaragücü’nün teknik direktörü olmak için hazırlamıştım. O sene herkesin düştüğü dediği takımı, zor bir periyottan çıkarıp ligde bırakmıştık” diye konuştu.

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“Taraftarlar, benim kalmam için yönetime baskı yaptı”

2005-06 sezonunda da takımın başında yer aldığını belirten Adnan Şentürk, yönetimin bu kararı almasında taraftarların etkili olduğunu söyledi. Şentürk, “Daha sonraki sezon da yeni sözleşme yaparak takımın başındaki görevime devam ettim. Taraftar grupları, benim takımda kalmam için yönetime baskı yaptığını biliyorum. Taraftarın bu sevgisi sayesinde yönetim ile tekrar oturup yeni sezona da beraber başlamıştık” dedi.

“Ankaragücü taraftarı, 1,5 puan demektir”

Ankaragücü’nün bu sezonki durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şentürk, “Devre arasında yapılan inanılmaz transferlerle Ankaragücü kendine geldi bence. Halen daha dikkatli olunması gerekiyor. Alt sıradaki takımların birbirine yakın puanda olması biraz endişelendiriyor. Fakat taraftarın büyük gücüyle Ankara’da kolay kolay maçların verileceğini düşünmüyorum. Ankaragücü taraftarı demek 1,5 puan demektir. Bu sezon dikkatli olunursa bu sıkıntılar rahatlıkla aşılacaktır” şeklinde konuştu.

“Mustafa Kaplan, hırslı ve iddialı bir isim”

Mustafa Kaplan’ın kendisini geliştiren bir teknik direktör olduğunu söyleyen Adnan Şentürk, “Mustafa Kaplan’ı yakından tanıyorum. Hatta beraber çalıştık, benim ekibimde yer alıyordu o dönem. Çok hırslı ve iddialı bir yapıda olduğunu biliyorum. Bunlar yeterli olmayabilir ama o da sürekli kendisini geliştiriyor. Onun başkasında olmayan bir özelliği ile başarılı olma ihtimalini hep düşündüm. O da, ‘Ben yaparım!’ duygusudur. İnsan, kaybedecek bir şeyim yok dediği anda daha iyi işler yapabilir. Çok değer verdiğim kardeşim Mustafa Kaplan için bu bir fırsattı. Bu fırsatı da en iyi değerlendirecek kişi, Mustafa Kaplan’dı. Bu fırsatı da çok iyi değerlendiriyor. Ankaragücü’nde benzer bir dönemde çalıştığım için onu çok iyi algılayabiliyorum. Mustafa Kaplan’ın bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Ankaragücü, diğer başkent kulüplerinden farklıdır”

“Tandoğan Tesisleri’nin yanındaki ana yoldan geçerken orada uzun yıllar çalıştığım için oraya büyük bir hasretle bakıyorum” diyen Adnan Şentürk, Ankaragücü’nün altyapı konusunda diğer başkent kulüpleri arasında farklı olduğunu belirtti.

Tandoğan Tesisleri’ne son dönemde hiç bakılmadığını belirten Şentürk, “O saha tarlaya dönmüş, altyapı için küçük bir çalışma alanı vardı, o da yok olmuş. Altyapı olmadan her takım olur ama Ankaragücü olmaz. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, yetenekli oyuncuları bulup altyapısına getirebilir ama Ankaragücü’ne tamamen doğal yetenekli oyuncular gelir. Bu durum, Ankaragücü’nün farkıdır. Gençlerbirliği’nin bu önemli organizasyonuna rağmen Ankaragücü, altyapısından daha fazla oyuncu çıkarmıştır. Benim çalıştığım dönemde, altyapıdan çıkan 5 oyuncu Ümit Milli takımına gitti. Ben o oyuncuları çok iyi tanıdığım için A takımda oynatmıştım. Başka bir takımda çok rastlanan bir durum değildir” dedi.

“Yetenekli oyuncuların üzerinde durmak gerekli”

Ekonomik anlamda iyi desteklenen bir hocayı, altyapının başına getirip doğru bir organizasyon yapmak gerektiğini kaydeden Şentürk, “Başka türlüsü ile başarı gelemez bu dönemde” dedi.

Altyapıdan çıkan oyuncuların kiralık olarak verildiği takımlarda takip edilmediğini söyleyen Şentürk, “A Takım bir hedefin içerisindeyken o takımda altyapıdan çıkan genç oyuncu oynamaz gibi düşünce hâkim oluyor. Genç oyuncuyu, bir takım şampiyonluğa oynarken de kullanabilirsin. Bir oyuncu yetenekli haldeyken o seviyeye çıkmışsa güvenip oynatman gerekir. Öyle olmadığı anlarda da oyuncu kiralık olarak başka yerlere veriliyor. En kötüsü de, bu oyuncular gittiği yerlerde takip edilmiyor. Bu işin böyle olmaması gerekir” diye konuştu.