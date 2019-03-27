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Deschamps: "Türkiye maçında sıcak atmosfer olacak"
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DESCHAMPS: "TÜRKİYE MAÇINDA SICAK ATMOSFER OLACAK"

Deschamps: "Türkiye maçında sıcak atmosfer olacak"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımızla Haziran ayında oynayacakları maçla ilgili olarak "Türkiye'de sıcak atmosfer olacak" dedi.

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Son şampiyon Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu üçüncü maçında, 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak.

Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, "Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden biriydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları maçla ilgili de konuşan Deschamps, "Haziran ayında ne olacağını bilmiyorum. Şu an 6 puanla liderlik koltuğundayız. Bir sonraki maçımızı deplasmanda Türkiye'ye ile oynayacağız. Maç zamanı Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar. Takımlarını iyi destekliyorlar. Güzel bir ambiyans yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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