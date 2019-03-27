Galatasaray'da yönetimin yol haritası netleşiyor

Galatasaray'da Mali Genel Kurul, son yılların en tartışmalı döneminin başlangıcı oldu. İdari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin bir ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.
Tüzüğe göre; Cengiz, bir dönem boyunca herhangi bir göreve de talip olamıyor.
"Görevimizin başındayız. Hukuki yollara başvuracağız" açıklamasını yapan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yol haritası da belli oldu. Öncelikle, oylamada haksızlık yapıldığı iddiası gündeme taşınacak.
Oylama sırasında çekilen video görüntüleri detaylı bir şekilde inceleniyor ve havaya kaldırılan eller, tek tek sayılıyor.
Bu görüntüleri mahkemeye delil olarak sunmaya hazırlanan yönetim, oylamada haksızlık olduğunu ve aslında ibra edilmelerinin gerektiğine vurgu yapacak.
Böylece mahkemeden, yürütmeyi durdurma kararının çıkması planlanıyor. Daha sonra Başkan Mustafa Cengiz’in seçim kararı alması bekleniyor.
Başkanlık seçiminin tarihi de takımın etkilenmemesi için sezon sonu olarak belirlenecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.