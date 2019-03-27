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Galatasaray'da yönetimin yol haritası netleşiyor
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GALATASARAY'DA YÖNETİMİN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

Galatasaray'da yönetimin yol haritası netleşiyor

İdari yönden ibra edilmeyen Galatasaray yönetimi, hukuki yollara başvurarak yürütmeyi durdurmaya çalışacak. Ardından seçim kararının gündeme alınması planlıyor.

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Galatasaray'da Mali Genel Kurul, son yılların en tartışmalı döneminin başlangıcı oldu. İdari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin bir ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Tüzüğe göre; Cengiz, bir dönem boyunca herhangi bir göreve de talip olamıyor.

"Görevimizin başındayız. Hukuki yollara başvuracağız" açıklamasını yapan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yol haritası da belli oldu. Öncelikle, oylamada haksızlık yapıldığı iddiası gündeme taşınacak.

Oylama sırasında çekilen video görüntüleri detaylı bir şekilde inceleniyor ve havaya kaldırılan eller, tek tek sayılıyor.

Bu görüntüleri mahkemeye delil olarak sunmaya hazırlanan yönetim, oylamada haksızlık olduğunu ve aslında ibra edilmelerinin gerektiğine vurgu yapacak.

Böylece mahkemeden, yürütmeyi durdurma kararının çıkması planlanıyor. Daha sonra Başkan Mustafa Cengiz’in seçim kararı alması bekleniyor.

Başkanlık seçiminin tarihi de takımın etkilenmemesi için sezon sonu olarak belirlenecek.

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