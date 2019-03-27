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WBC Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e ziyaret
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WBC BAŞKANI SULAİMAN'DAN EYÜP GÖZGEÇ'E ZİYARET

WBC Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e ziyaret

Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

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Türkiye Boks Federasyonu'nda (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner de yer aldı.

Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman’a plaket takdim etti.

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