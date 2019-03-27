Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon kim çalıştıracak?

Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdürüyor. Başkan Fikret Orman'ın, yerli teknik adamlar üzerinde durduğu belirtiliyor.
Geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında bir çok teknik direktör ismi masaya yatırılsa da karar aşamasına gelinmedi. Yerli teknik adam isimleri üzerinde yoğunlaşan yönetim, aceleci davranmıyor.
Teknik adam seçimi için önünde yaklaşık 3 aylık bir süre olan siyah-beyazlılarda; Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Samet Aybaba, isimleri ön plana çıkıyor.
Guti'nin öne çıkması isteniyor
Milli mesaiden dönen Teknik Direktör Şenol Güneş ile de görüşecek olan yönetim, Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandes'ın ligin geri kalan haftalarında biraz daha öne çıkmasını istiyor.
Yetkilerinin de çoğaltılacağı öğrenilen Guti, bundan sonraki süreçte takım içerisinde daha etkin bir rol üstlenecek.
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