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Diagne'den sakatlık açıklaması
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DİAGNE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Diagne'den sakatlık açıklaması

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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