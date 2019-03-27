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Genç millilerden Macaristan'a 7 gol
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GENÇ MİLLİLERDEN MACARİSTAN'A 7 GOL

Genç millilerden Macaristan'a 7 gol

19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur'da mücadele eden milli takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 7-3 yendi.

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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 7-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadelede ay-yıldızlı takımın gollerini 25, 37 ve 38. dakikalarda Bünyamin Balcı, 26, 28 ve 32. dakikalarda Muhammed Furkan Özkan ve 29. dakikada Yusuf Aygün attı.

Macaristan'ın gollerini ise 6. dakikada Donat Juhasz, 19. dakikada Kevin Nagy ve 34. dakikada Oliver Fekete kaydetti.

İspanya, Gürcistan ve Macaristan'ın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan milliler, ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, böylece bu sene dördüncü torbadan katıldığı turnuvaya önümüzdeki yıl ikinci torbadan katılma hakkı elde etti.

Grubu lider tamamlayan İspanya ise Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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