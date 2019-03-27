Samsunspor, maçı Keçiören'de oynamak istemiyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, 3 Nisan'da deplasmanda karşılaşacakları Keçiörengücü ile Samsunspor'un şampiyonluğa oynayan iki takım olduğunu ve bu maçın Aktepe Stadı gibi 5 bin kişilik stadyumda değil, daha büyük stadyumda oynanması gerektiğini söyledi.

Uyanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 Nisan’da deplasmanda oynayacakları şampiyon takımı büyük oranda belirleyecek olan Keçiörengücü karşılaşmasında hakemlerin adil olmasını istedi.

Bu sezon Yılport Samsunspor aleyhinde kötü kararlar ve penaltılar verildiğini ifade eden Uyanık, "Attığımız gollerin ofsayt diye sayılmaması gibi çok fazla hakem hataları yaşadık. Bunların altında da kasıt aramak istemiyorum. Samsun büyük bir futbol şehri. Ayak oyunları ile yolundan çevrilmesini hak etmeyen bir şehir. Biz hakkını da arayabilecek bir camiayız." dedi.

Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor'un ligde çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Uyanık, şunları kaydetti:

"Rakibimiz yıllardır bu kümelerde oynayan ve buranın havasını, suyunu, bu liglerin rüzgarını, kadrolarını, lobilerini iyi bilen bir takım. Onlarla da 3 Nisan'da final niteliğinde maçımız var. Biz istiyoruz ki futbolun görseline ve ruhuna uygun bir şekilde büyük statlarda maçlarımız oynansın. Kötü yerlerde maça girmek için ezilip, büzülmeden gelip oralarda maç seyretsinler. Keşke bunu yapabilsek. Keşke karşı kulüp buna izin verse. Futbolu görsel bir şölene çevirsek."