Fenerbahçe’nin Valbuena planı

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oluyor.
Özellikle Koeman ve Ersun Yanal yönetiminde takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Fransız futbolcunun, önümüzdeki sezon da takımda kalması isteniyor.
Valbuena'nın sözleşmesinin uzamasına bir maç kaldı.
Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, bir maçta daha forma giyerse, mevcut şartlarda sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.
Yıllık 3 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Valbuena’nın bu ücreti, maaş skalasının üzerinde duruyor.
Yönetim, Fransız futbolcu ile bir görüşme yaparak, daha uygun şartlarda anlaşma yoluna gitmeyi planlıyor.
Sarı lacivertliler, anlaşma sağlanması durumunda yeni bir sözleşme ile Valbuena'dan en az bir yıl daha faydalanmayı hedefliyor.
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