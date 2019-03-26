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Fenerbahçe'de gençlik hamlesi sürüyor
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FENERBAHÇE'DE GENÇLİK HAMLESİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de gençlik hamlesi sürüyor

Fenerbahçe, iki genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "21 Yaş Altı takımımızın 2000 doğumlu golcüsü Yusuf Mert Tunç ile 17 Yaş Altı takımımızın 2002 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Batın Özdemir ile anlaşma sağlandı." denildi.

Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Damien Comolli ve altyapı koordinatörü Serdar Dayat'ın yanı sıra genç oyuncuların ailelerinin de yer aldığı ifade edildi.

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