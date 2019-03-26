Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Moldova maçının ardından Eskişehirspor tesislerini ziyaret etti. Başarılı orta saha oyuncusu, ''Alt yapısında yetiştiğim şehirde milli forma ile ilk 11'de başlamam çok özeldi'' dedi. Fransa maçı için iddialı konuşan Dorukhan, ''Milli takımın yenemeyeceği takım yok'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Tokoz, Moldava maçı sonrası Eskişehirspor tesislerini ziyaret etti.

"Çok özel bir gece yaşadım"

Alt yapısında yetiştiği şehirde milli forma ile ilk 11'de sahaya çıkmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Dorukhan, şunları söyledi:

"Çok özel bir gece yaşadım. Yaşatan herkese çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Sırf benim için değil Türk olan gencin hayali. Bunu yaşamak milyonlar içerisinde bana nasip oldu. Karşılığını vermeye çalışıyoruz, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz bu formaya layık olmak için. Benim için hem Eskişehir'de olması hem ilk 11 oynadığım A Milli Takımdaki ilk maç olması benim için çok özeldi"

Kulüp çalışanları ve eski arkadaşları ile hasret gideren genç yetenek, hedefinin milli takımda kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Dorukhan Toköz, ''Kişisel hedefim Türk Milli Takımı'nda devamlı oynamak, en iyi yerlere gelmek. Hem kendi kulübümü en iyi şekilde temsil etmek, şampiyonluklar yaşamak, Eskişehir halkını gururlandırmak, herkese layık bir şekilde futbol oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

''Milli takımın yenemeyeceği takım yok''

Rakiplerini iyi analiz ederek 2 maçta 6 puan topladıklarını ifade eden Dorukhan Toköz, Fransa maçı için de iddialı konuştu.

Dorukhan, "Fransa güçlü bir rakip de Türklerin yenemeyeceği bir takım düşünmüyorum, biz yenmek için sahaya çıkacağız. Zaten içeride oynayacağız Konyada. Oradaki atmosferin de çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.