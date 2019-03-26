Mustafa Kaplan: "Bu maçı ölçü almamak lazım"

Süper Lig’de kalan 8 hafta öncesinde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Ankaragücü, Milli maç arasında Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yaptı

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan hem maçı değerlendirdi hem de takımı hakkında bilgi verdi.

Gençlerbirliği’ne karşı iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını belirten Kaplan, “İki dost kulüp arasında güzel bir karşılaşma oldu. Oynamayan oyuncularımızı görme fırsatı yakaladık. Moulin ile Scarione’yi de oynatmak istiyorduk ama sakatlıkları ve hastalıkları nedeniyle şans veremedik. Moulin’in MR’ı çekilecek, Scarione’nin de gribal enfeksiyonu vardı” dedi.

Fenerbahçe maçı öncesinde oynanan bu karşılaşmayı ölçü olarak değerlendirmemek gerektiğini söyleyen Kaplan, “Çoğu oyuncularımızı oynatmadık. Ayrıca Milli takımlarına giden oyuncularımız var. Boyd ve Canteros’u da son 20 dakikada oynatarak riske atmak istemedik” diye konuştu.

Ankaragücü'nün iskelet kadrosunu oluşturan önemli oyunculardan olan Djedje ve Kitsiou'nun sakatlıklarının olduğunu söyleyen Kaplan, iki oyuncunun tedavilerine devam edildiğini belirtti.

Öte yandan, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe maçı öncesinde başka bir takımla hazırlık maçı yapmayacaklarını bildirdi.