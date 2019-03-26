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Üzülmez: "Ankaragücü'ne karşı iyi ve doğru oynadık"
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ÜZÜLMEZ: "ANKARAGÜCÜ'NE KARŞI İYİ VE DOĞRU OYNADIK"

Üzülmez: "Ankaragücü'ne karşı iyi ve doğru oynadık"

İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan hazırlık karşılaşmasında Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği’nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan hazırlık karşılaşmasında Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği’nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde çok yoğun bir çalışma temposuna girdiklerinin altını çizen Üzülmez, “Eksiklerimizin olduğunu biliyorduk. Oyuncularımız verdiği mücadele çok önemliydi. Doğru ve iyi yoldayız” ifadesini kullandı.  

Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü’ne karşı iyi oynamaya çalıştıklarını belirten Üzülmez, “Oyuncu kalitemize baktığımız zaman etkili bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için önemli bir müsabakaydı. Centilmence hareketlerle geçen bir karşılaşma oynadığımız için mutluyum. Ankaragücü’ne de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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