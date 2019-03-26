Beştepe'deki Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği güldü

Süper Lig’de rahat bir nefes almak isteyen Ankaragücü ile Süper Lig’e çıkmak için mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

En son resmi maçta 2011-12 sezonunda karşılaşan iki başkent ekibi, bu kez kozlarını özel maç statüsü ile İlhan Cavcav Tesisleri’nde paylaştı.

Lige verilen arada oynanan başkent derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu. Maçın 21. dakikasında gelişen Gençlerbirliği atağında orta sahanın sağ tarafından açılan orta sonucunda kaleci Korcan ile bir an için anlaşamayan Alihan Kubalas’ın kendi kalesine attığı golle üstünlüğü sağlayan kırmızı-karalar, 1-0’lık skoru maç bitimine kadar koruyarak karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Maçın ikinci yarısında ligde pek süre alamayan oyuncuları değerlendiren iki başkent ekibi, ligin bitimine 8 kala oynanan bu özel karşılaşma ile oyuncuların maç temposunu düşürmedi.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan bu müsabakayı, iki kulübün başkanları Murat Cavcav ve Mehmet Yiğiner de izledi.

Gençlerbirliği:1 – MKE Ankaragücü:0

Stat: Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri

Hakem: Serkan Tokat (Ankara Bölgesi)

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (K) – Erdem Özgenç, Yıldırım Mert Çetin, Barış Başdaş, Berat Ayberk Özdemir- Yasin Pehlivan, Halil İbrahim Pehlivan – Cosmin Matei, Rahmetullah Berişbek, Ahmet İlhan Özek – Mert Nobre

Yedekler: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Nadir Çiftçi, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Escobar Baruffi (Bady), Engin Bekdemir, Jailton Da Silva

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (K) – Cebrail Karayel, Kaan Uykur, Alihan Kubalas, Mehmet Sak – Wilfiried Moke, Ender Aygören – İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Mahmut Akan – Zaur Sadaev

Yedekler: Furkan Beklevic, Yiğit Kafkasyalı, Ante Kulusic, Mahmut Altınkaya, Tiago Pinto, Ahmet Aslan, Sedat Ağçay, Mert Aydeniz, Tyler Boyd, Yiğit Ander Aydın, Hector Canteros

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: 21’ Alihan Kubalas (Kendi Kalesine)