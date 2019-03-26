Passolig sayısında lider Galatasaray

Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre Süper Lig'in geçen sezonki maçlarını ortalama 12 bin 821 kişi izledi. Ligde bu sezon ise söz konusu sayı 14 bin 205'e çıktı. Süper Lig'deki seyirci ortalaması geçen sezona göre bin 384 kişi arttı.

Yabancı ilgisi artıyor

Süper Lig'e farklı ülkeden insanların ilgisi de artmaya başladı.

Özellikle Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'yu almasının ardından bu sezon da Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferiyle Japon taraftar sayısı bine yaklaştı. Japon futbolseverler, özellikle Galatasaray Passolig Kart'a ilgi gösterdi.

En çok Passolig Kart alan ülke vatandaşları da Almanya, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oldu.

Passolig verilerine göre İngiliz vatandaşları en çok Fenerbahçe Passolig Kartı alırken, en az Beşiktaş Passolig Kartı temin etti.

Azerbaycan vatandaşları ise en çok Galatasaray Passolig Kartı çıkardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını bin 500'den fazla yabancı uyruklu vatandaş izledi.

Gençlerin ilgisi fazla

Passolig kartlarına 18 yaş altı futbolseverlerin ilgisi de fazla oldu ve bu sayı 400 bine yaklaştı.

80 yaş üzeri Passolig Kart sahibi taraftar sayısı ise 3 bin civarında bulunuyor.

Bu sezonun başından beri 500 bine yakın kişi Passolig ailesine katıldı. En fazla kart artışı sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oldu.

Gelirler de artıyor

Süper Lig'de gelirler de artış gösterdi.

Geçen sezon Süper Lig kulüplerinin maç günü gelirleri, bir önceki sezona oranla yüzde 52 artarak 400 milyon lira yaklaşmıştı.

Ligde geçen sezon yer alan 18 takımın maç günü geliri ortalaması 22 milyon lira oldu. 2016-2017 sezonunda ligin ortalama maç günü geliri 15 milyon lirada kalmıştı.

Maç günü gelirlerinde 4 büyük takım, geçen sezon ortalama 87 milyon lira gelir elde etti. Maç günü gelirinde ilk sırada 40 bin seyirci ortalamasını aşan Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon 128,5 milyon lira maç günü geliri elde etti.

Takımların Passolig Kart sayısı

Süper Lig'deki takımların Passolig kart sayısı şöyle:

Galatasaray 875.765

Fenerbahçe 819.498

Beşiktaş 722.451

Trabzonspor 257.204

Bursaspor 146.726

Atiker Konyaspor 140.366

Antalyaspor 111.017

İs. M.. Kayserispor 72.051

E.Y. Malatyaspor 70.407

Göztepe 67.373

Med. Başakşehir 57.941

B. Bld. Erzurumspor 56.126

D. Grup Sivasspor 55.976

Çaykur Rizespor 42.212

MKE Ankaragücü 40.750

Akhisarspor 39.405

Aytemiz Alanyaspor 38.808

Kasımpaşa 16.480