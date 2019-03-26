Cenk Tosun'dan Fransa yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, "Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi." dedi.

Cenk, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, elemelerde 2 maçı da gol yemeden bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

"İlk maçta ben ona asist yaptım"

Cenk Tosun, takım olarak alınan 6 puanın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayındaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa, Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular."