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Spiridon: "Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi"
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SPİRİDON: "BU MAÇIN SEYRİNİ DAVİD COPPERFİELD DEĞİŞTİREBİLİRDİ"

Spiridon: "Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi"

Türkiye'ye 4-0 yenilen Moldova'nın teknik direktörü Alexandru Spiridon, beklemedikleri bir skorla maçtan ayrıldıklarını dile getirdi.

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Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye'ye 4-0 mağlup oldukları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık." dedi.

Spiridon, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri bir skorla maçtan ayrıldıklarını dile getirdi.

"Grupta Fransa lider gibi görünüyor ancak ikincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir."

Türkiye'nin 25 dakikadan sonra oyunu kontrol etmeye başladığını ifade eden Spiridon, şöyle konuştu:

"Oyuna hakim olmaya başladılar. Biz pozisyona giremedik. İyi futbolculara sahip rakibimiz bizi cezalandırdı. Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi. Skor farklı da olabilir. Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık. Kötü gidişatı değiştirmek için biraz daha zamanımız var. Çalışacak zamanımız var. Grupta Fransa lider gibi görünüyor ancak ikincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir."

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