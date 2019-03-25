Spiridon: "Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi"

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye'ye 4-0 mağlup oldukları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık." dedi.
Spiridon, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri bir skorla maçtan ayrıldıklarını dile getirdi.
"Grupta Fransa lider gibi görünüyor ancak ikincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir."
Türkiye'nin 25 dakikadan sonra oyunu kontrol etmeye başladığını ifade eden Spiridon, şöyle konuştu:
"Oyuna hakim olmaya başladılar. Biz pozisyona giremedik. İyi futbolculara sahip rakibimiz bizi cezalandırdı. Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi. Skor farklı da olabilir. Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık. Kötü gidişatı değiştirmek için biraz daha zamanımız var. Çalışacak zamanımız var. Grupta Fransa lider gibi görünüyor ancak ikincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.