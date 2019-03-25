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A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 2'DE 2'YLE BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı

Milliler, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 2. maçına da kazandı. Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan, milli takımdakii ilk gollerini attı. Efecan Karaca, ilk kez A Milli Takım forması giydi.

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yenerek, grup maçlarına 2'de 2 ile başladı.

Eskişehir'de oynanan maçta rakibine büyük üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, iki maç sonunda puanını 6'ya yükseltti ve grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Gruptaki ilk karşılaşmasında da Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'la geçen Türkiye, ikinci maç sonunda 6 gol atarken, kalesini gole kapattı.

Milli takım, gruptaki 3. maçında 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa'yı konuk edecek.

Hasan Ali ve Kaan Ayhan ilk gollerini attı

Ay-yıldızlı ekibin savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan, A Milli Takım forması ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Hasan Ali, karşılaşmanın 24. dakikasında milli takımı öne geçiren golü atarken, Kaan Ayhan da 70. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

Efecan Karaca'nın ilk heyecanı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Efecan, mücadelenin 78. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti.

Moldova'ya büyük üstünlük

Türkiye, Moldova ile oynadığı 10. maçta 8. galibiyetini elde etti. Milliler, 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 kez karşılaştığı Moldova'ya hiç yenilmezken 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda 25 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Federasyon başkanları bir araya geldi

Türkiye-Moldova maçı öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ve Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Pavel Cebanu bir araya geldi.

Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleşen buluşmada, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Moldova Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Organizasyon, karşılıklı hediye takdiminde bulunulmasıyla sona erdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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