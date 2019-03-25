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Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu sakatlığı sebebiyle Moldova karşılaşmasında forma giyemeyebilir.

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A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.

İlk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. 

A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu sakatlığı sebebiyle Moldova karşılaşmasında forma giyemeyebilir.

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