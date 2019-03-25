Adnan Şentürk: "Yaptığımız iş kolay değildi"

TFF 2. Lig’de Tokatspor’u Ömer Esenkaya ve Caner Yılmaz’ın attığı golle 2-0 mağlup eden Etimesgut Belediyespor, 6. sıradaki yerini koruyarak play-off mücadelelerine katılma konusundaki iddiasını sürdürdü.

Başkent ekibinin teknik patronu Adnan Şentürk, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulunarak, “Kalan 6 haftada play-off mücadelelerinin içinde yer almak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Zor bir dönemde bu göreve gelmiştik”

Etimesgut Belediyespor’un başına zor bir dönemde geldiğini aktaran Adnan Şentürk, “Puan toplayamadığı, güveninin kaybolduğu, yarınlara endişeyle baktığı ve düşmeme hesapları yapan bir takımı alıp Play-Off mücadelelerini zorlayan hatta o sıralamadan uzak kalındı diye endişe ve üzüntü yaşayan bir kulüp haline geldik. Bu başarıdan dolayı oyuncularım ile gurur duyuyorum. Karakterli ve iyi bir oyuncu grubu iyi çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kolay bir iş yapmadık”

‘Düşmemeye oynuyorum’ zihniyetinden seviye atlayıp ilk 5’in içerisinde olma mücadelesi vermenin hiç kolay olmadığını dile getiren Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk, “Şanlıurfaspor maçında çok basit goller yedik. Sanırım o stresi kaldıramadık. O gün rakibimizi yenseydik üstlerine çıkıyorduk ve ligde 5. sıraya kadar yükselmiş olacaktık. Daha sonra da fikstür avantajımızı kullanıp o seviyede kalmak istiyorduk. Karagümrük maçında da hakem hatalarının üzerine pozisyonları da kaçırınca o maçtan da puansız ayrıldık. Bütün bunlara rağmen ligin bitmesine 6 hafta kala sonuna kadar o mücadelenin içinde olmaya çalışacağız” dedi.

“Gelecek sezonu şifahen konuştuk”

‘Gelecek sezondan önce bu seneyi nerede bitiririz’ diye düşüncenin içerisinde olduklarını belirten Şentürk, “Başkanımız Hasan Kartal ile konuştuğumuzda, gelecek sene hakkında planlama yapma konusunda görüşlerimiz oldu ama şifahen bir konuşmaydı. Bu sezon için sadece en yüksek puanı almak için neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Sezon sonunda alacağımız puanlar, bizi play-off’a taşıyorsa ona göre düşünce geliştiririz. Böylelikle üst ligde oynayabilecek kapasitede bir kulüp olduğumuzu gösteririz” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de böyle bir kulüp yok”

Etimesgut Belediyespor’un Türkiye’de örnek bir kulüp olduğunun altını çizen Şentürk, “Etimesgut Belediyespor, yapısı olarak çok güçlü bir kulüptür. Hem kulüp başkanımız Hasan Kartal hem de belediye başkanımız Enver Demirel, ciddi anlamda kulübü destekliyor. En ufak borcu olmayan bir kulübüz. Türkiye’de böyle bir kulüp bulmak kolay değil. Bu kadar önemli değerler varken bunu sonuçlara da taşıyabiliriz. İyi bir organizasyonla daha üst seviyelere çıkılabilir” dedi.

“Sentetik çim, bize avantaj değil”

Maçlarını ve antrenmanlarını Etimesgut Belediye Atatürk Stadyumu’nda oynadıklarını Adnan Şentürk, sentetik çimin futbolcu sağlığı açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu dile getirdi. Şentürk’ün bu konu hakkında açıklamaları şu şekilde:

“Sentetik çim, ne kadar iyi olursa olsun bazı sıkıntıları meydana getiriyor. Alt adalede, diz bağlarında, çapraz bağlarında bir sürü handikap yaşanabiliyor. Bu nedenle futbola özgü olan antrenmanları farklılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bazen Kazan’a gidip normal çimde antrenman yapıyoruz. Bu sentetik çimde oynamak bizim avantajımıza olmuyor. Yeni tesislerimiz bittikten sonra buraya da el atacaklarını düşünüyorum”