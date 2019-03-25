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Milli buz patenciden bronz madalya
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MİLLİ BUZ PATENCİDEN BRONZ MADALYA

Milli buz patenciden bronz madalya

Milli sporcu Furkan Akar, gençler yaş grubundaki kısa mesafe sürat patencilerin yarıştığı Almanya’daki Avrupa Kupa Finali'nde 3. oldu.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Rostock kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Furkan Akar, erkekler 1500 metrede bronz madalya kazandı.

16 yaşındaki Furkan, 10-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde 500 metrede gümüş, 1500 metrede ise bronz almıştı.

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