Hatay'da oryantiring yarışması

Hatay'da, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği oryantiring yarışması, 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapılan yarışma, İskenderun Atatürk Bulvarı Anıt Meydanı'ndan başladı. Lise öğrencileri, ellerindeki harita ve pusulalarla sahil şeridi boyunca belirlenen hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı.

Etkinlik sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İskenderun'u ziyaretinde kendilerinden ilçede oryantiring etkinliğinin yapılmasını istediğini belirtti.

Çok kısa zaman içerisinde öğrencilerle bir araya geldiklerini aktaran Akyüz, "Öğretmenlerimiz okullarda oryantiring eğitimi verdi. Öğrenciler ilk defa bu sporla buluştu ve çok keyif aldı. Sporun kazanımları saymakla bitmez." ifadelerini kullandı.

İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de öğrencilerin oryantiring sporunu çok sevdiğini anlatarak, "Gençlerimiz için çok faydalı bir spor olduğunu düşünüyoruz. Hem dinamik bir spor hem de öğrenciler zekalarını çalıştırmış oluyor." diye konuştu.