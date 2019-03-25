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Filistin Maratonu'na büyük ilgi
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FİLİSTİN MARATONU'NA BÜYÜK İLGİ

Filistin Maratonu'na büyük ilgi

Yıllardır savaşın pençesindeki Filistin, organizasyonuna sahne oldu. Beytüllahim şehrinde yapılan maratonda, dünyanın dört bir yanından gelen 8 bin kişi yer aldı.

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Savaş yorgunu Filistin halkı, bu kez keyifli bir gün geçirdi.

Beytüllahim şehrinde 7’ncisi düzenlenen Filistin Maratonu yine renkli görüntülere sahne oldu.

Batı Şeria’da yaşananlara dikkat çekmek için amacıyla 2013 yılında başlayan organizasyon festival havasında geçti.

76 ülkeden yaklaşık 8 bin katılımcı, Filistinlilere destek vermek için koştu.

Şehirdeki kiliseden başlayan mücadele 21 kilometre boyunca sürdü.

Kadınlar yarışında Ukrayna’dan Svetlana Stakova kürsünün ilk sırasına çıkarken, erkeklerin birincisi Fransız Guillaume Courtand oldu.

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