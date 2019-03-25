Filistin Maratonu'na büyük ilgi

Savaş yorgunu Filistin halkı, bu kez keyifli bir gün geçirdi.
Beytüllahim şehrinde 7’ncisi düzenlenen Filistin Maratonu yine renkli görüntülere sahne oldu.
Batı Şeria’da yaşananlara dikkat çekmek için amacıyla 2013 yılında başlayan organizasyon festival havasında geçti.
76 ülkeden yaklaşık 8 bin katılımcı, Filistinlilere destek vermek için koştu.
Şehirdeki kiliseden başlayan mücadele 21 kilometre boyunca sürdü.
Kadınlar yarışında Ukrayna’dan Svetlana Stakova kürsünün ilk sırasına çıkarken, erkeklerin birincisi Fransız Guillaume Courtand oldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.