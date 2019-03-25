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Milli futbolculardan 'Hello Brother' mesajı
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MİLLİ FUTBOLCULARDAN 'HELLO BROTHER' MESAJI

Milli futbolculardan 'Hello Brother' mesajı

A Milli Takım oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

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A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Emre Belözoğlu ve Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonunun "millitakimlar" adresli Instagram hesabında yer alan paylaşımda hayatını kaybedenleri andı.

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother', kardeşlik için, barış için" ifadeleri kullanılan paylaşımda, her iki oyuncunun "Merhaba kardeşim" sözüne yer verildi.

Paylaşımın sonunda "Daha güzel bir dünya için Hello Brother." ifadesi yer aldı.

 

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