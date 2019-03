Galatasaray yönetimi, ibrasızlığı yargıya taşıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemelerini yargıya taşıyacaklarını söyledi.



Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve yönetim, denetleme, disiplin ile sicil kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında, mali genel kurulda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Mali genel kurul toplantısının hem kamuoyunda hem de Galatasaray'da çok tartışıldığını dile getiren Cengiz, 'Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulumuzun aynı şekilde devam ederek, bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik. Fakat maalesef öyle olmadı. Yönetimimiz süresince mali anlamda genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği, yadsınamayacak başarılara imza attık.' dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mali başarılarının ardında idari reformların olduğunu vurgulayarak, 'Bizleri yakından izleyenler mali, sportif ve idari yapılanmanın sistematik hale gelmesi için nasıl gayret gösterdiğimizi bilirler. Camiamız için çok önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi için de kritik öneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze ve camiamıza vereceği muhtemel zararların bilinciyle tüm kamuoyuna ve Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyorum.' ifadelerini kullandı.



Cengiz, yönetim olarak görevlerinin başında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



'Oluşturduğumuz sinerjinin, şampiyonluğa yürüdüğümüz bu günlerde bu amaca yönlendirilmesini rica ediyorum. Bu bağlamda Galatasaray Kulübü Başkanı olarak tüm kamuoyuna açıkça ilan ediyorum ki ben bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibarıyla Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Gereken her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun, emanetiniz emin ellerdedir.'



'Beknaz'ın hareketi ibra edilmedi'



Mustafa Cengiz, soru almadığı toplantıda, Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Beknaz Almazbekov'un İstanbulspor ile oynadıkları maçta sergilediği centilmenlik üzerinden mesaj verdi.



Beknaz Almazbekov'un lehlerine verilen penaltıda kendisine faul yapılmadığını belirtmesine rağmen hakemin kararını değiştirmemesi üzerine kullandığı atışta topu auta attığı anın videosunu izlettiren Cengiz, 'İdari olarak ibra edilmediğimiz, idare bütünü içinde bu eğitim de var. İşte idari olarak da Galatasaray kültürü bu. Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi. Bu kültürü de yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle futbol akademisindeki hocalarımıza, teknik ekibimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onlara idari anlamda yaptıkları bu değerli çalışma ve Galatasaray'a yakışır hareketlerinden dolayı teşekkür ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.