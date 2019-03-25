Tottenham yeni stadına kavuşuyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni stadyumuna kavuşuyor.

62 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadın zemini ayrıca Amerikan Futbolu oynanacak şekilde tasarlandı.

Taraftarlar için yemek ve eğlence alanlarının da bulunduğu stat, 24 saat boyunca yaşayan bir merkez olacak.

Kuzey Londra ekibi, yeni evi için 1 milyar pound harcadı.

Teknik Direktör Maurico Pochettino, "Bugün, White Hart Lane'den ilk gittiğimiz günle aynı hisleri yaşıyorum. Ağlamak üzereydik... Şimdiyse hayallerimiz gerçek oldu" diyerek, yaşadığı heyecanı belirtti.

Arjantinli menajer, "Ligde iyi bir konumdayız ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. 62 bin taraftar yanımızda olduğu sürece, hedeflerimize daha kolay ulaşabiliriz" dedi.

Tottenham Hotspur, yeni evindeki ilk maçında 3 Nisan'da Crystal Palace'ı konuk edecek.