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Tottenham yeni stadına kavuşuyor
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TOTTENHAM YENİ STADINA KAVUŞUYOR

Tottenham yeni stadına kavuşuyor

Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, yeni stadyumlarıyla birlikte takımın hedeflerine daha yakın olacağını söyledi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni stadyumuna kavuşuyor.

62 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadın zemini ayrıca Amerikan Futbolu oynanacak şekilde tasarlandı.

Taraftarlar için yemek ve eğlence alanlarının da bulunduğu stat, 24 saat boyunca yaşayan bir merkez olacak.

Kuzey Londra ekibi, yeni evi için 1 milyar pound harcadı.

Teknik Direktör Maurico Pochettino, "Bugün, White Hart Lane'den ilk gittiğimiz günle aynı hisleri yaşıyorum. Ağlamak üzereydik... Şimdiyse hayallerimiz gerçek oldu" diyerek, yaşadığı heyecanı belirtti.

Arjantinli menajer, "Ligde iyi bir konumdayız ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. 62 bin taraftar yanımızda olduğu sürece, hedeflerimize daha kolay ulaşabiliriz" dedi.

Tottenham Hotspur, yeni evindeki ilk maçında 3 Nisan'da Crystal Palace'ı konuk edecek.

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