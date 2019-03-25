Önce Elmas sonra da Zajc

EURO 2020 elemeleri G Grubu’nda Fenerbahçe’nin iki genç futbolcusu karşı karşıya geldi.
Miha Zajc’lı Slovenya ile Eljif Elmas’lı Kuzey Makedonya sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Slovenya’nın golünü 34. dakikada Miha Zajc kaydetti. Elmas da 90 dakika sahada kaldı.
Eljif Elmas da iki gün önce Kuzey Makedonya’yı galibiyete taşımış ve iki gole birden imza atmıştı.
İlk iki maçın ardından G Grubu’nda Kuzey Makedonya puanını 4’e, Slovenya da 2’ye çıkardı.
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