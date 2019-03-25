İlk hedef Ekuban

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunun planlamasını yapmaya başladı.
Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde teknik direktör Ünal Karaman'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
Bordo Mavililerde yönetim, Karaman'la yeni sözleşme yapıp, tecrübeli teknik adamın kafasını rahatlatmak amacında.
Gelecek sezon için de Ünal Karaman'ın hazırlayacağı rapor doğrultusunda transferde hamleler yapılacak.
Transferde öncelik, Ekuban olarak belirledi. Leeds United'dan kiralanan Gana asıllı İtalyan yıldızın opsiyonlu sözleşmesinde bulunan 1 milyon euro'luk bedel yatırılacak ve bu oyuncunun bonservisi alınacak.
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