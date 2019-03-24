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Moldova'da hazırlıklar tamam
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MOLDOVA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Moldova'da hazırlıklar tamam

Moldova, Türkiye maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Moldova A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında yarın, A Milli Takım'a konuk olacak Moldova, bu mücadelenin son çalışmasını gerçekleştirdi.

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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