﻿
"Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KARABÜKSPOR BİR MARKADIR VE HEP ÖYLE KALACAKTIR"

"Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel: Seneye artık 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı ve planlarımızı yeniden 1. Lig için yapıyoruz

356 Okunma

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, Spor Toto 1. Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, "Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerine dönecektir." dedi.

Yüksel, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, güçlükle ayakta durduğunu söyledi.

Hiç bir destek göremediklerini ifade eden Yüksel, "Yönetim hataları kulübü bu günlere getirdi. Ben ve 3-5 arkadaşımız omuz verdik ve takımı maçlara çıkartmaya gayret ediyoruz. Seneye artık 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı ve planlarımızı yeniden 1. Lig için yapıyoruz. Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerinde dönecektir. Yeter ki sahip çıkılsın." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-mavili ekip, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İlhan Özer yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

ETİKETLER #K Karabükspor
Türkiye 568. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de
Kasapoğlu: "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
1. Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
TSYD ve TBF'den öğrencilere spor malzemesi
Profesyonel liglerde yaprak dökümü başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿