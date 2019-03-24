Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, Spor Toto 1. Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, "Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerine dönecektir." dedi.
Yüksel, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, güçlükle ayakta durduğunu söyledi.
Hiç bir destek göremediklerini ifade eden Yüksel, "Yönetim hataları kulübü bu günlere getirdi. Ben ve 3-5 arkadaşımız omuz verdik ve takımı maçlara çıkartmaya gayret ediyoruz. Seneye artık 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı ve planlarımızı yeniden 1. Lig için yapıyoruz. Karabükspor bir markadır ve hep öyle kalacaktır. Yeniden eski güzel günlerinde dönecektir. Yeter ki sahip çıkılsın." diye konuştu.
Öte yandan kırmızı-mavili ekip, 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İlhan Özer yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.