Derbide zafer Fenerbahçe'nin

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Fenerbahçe, Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ı 68-57 yenerek derbiden zaferle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki 19. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 10. kez mağlup oldu.

Derbi mücadelesi karşılıklı basketlerle başlarken pota altından sayılar bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Dengeli geçen periyotta dış atışlarda isabetler bulan Beşiktaş'a Özge Yavaş ve Vaughn'un basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, birinci çeyreği 18-13 üstün tamamladı.

İkinci periyodun ilk dakikaları üç sayılık basketlere sahne olurken boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 16. dakikaya 27-25 önde girdi. Ev sahibi takım, zaman zaman top kayıpları yapsa da kısa oyuncularıyla skor üreterek devreyi 40-34 önde kapattı.

İkinci yarıya Epoupa ve Akhator'un basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak başlayan Beşiktaş, 22. dakikada beraberliği sağladı: 40-40. Tuğçe Canıtez, Birsel Vardarlı Demirmen ve Plum ile üç sayılık basketler kaydederek skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Fenerbahçe, derbide son periyoda 7 sayı farkla (59-52) üstün gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Beşiktaş, Mitchell'la hücumda skor üretmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Periyot boyunca takımlar sayı bulmakta zorlanırken Fenerbahçe, maçın son 1 dakikasına 65-57 önde girdi. Son anlarda Tuğçe Canıtez'le üç sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, derbi mücadelesini 11 sayı farkla 68-57 kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Plum 12, Birsel Vardarlı Demirmen 14, Tuğçe Canıtez 18, Vaughn 12, Verameyenka 4, Ayşe Cora, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş 3, Tilbe Şenyürek, Hartley 5

Beşiktaş: Epoupa 10, Esra Erden Atacan 9, Mitchell 15, Akhator 16, Bahar Çağlar 4, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 18-13

Devre: 40-34

3. Periyot: 59-52