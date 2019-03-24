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Yiğiner'den 'Atkı' açıklaması: "Her şey Ankaragücü için"
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YİĞİNER'DEN 'ATKI' AÇIKLAMASI: "HER ŞEY ANKARAGÜCÜ İÇİN"

Yiğiner'den 'Atkı' açıklaması: "Her şey Ankaragücü için"

Ankaragücü camiasında son günlerde yaşanan "Atkı" polemiği konusunda Başkan Yiğiner, açıklama yaparak olayını detayını paylaştı.

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AKP-MHP’nin ortak olarak düzenlediği Ankara mitingi sırasında Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü atkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vermek istemesi, sarı-lacivertli camiada farklı yorumlara neden olmuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirerek olayını detayını anlattı.

Başkan Yiğiner’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaragücü atkısı ile miting esnasında yaptığı konuşmada çekilen fotoğrafı ile beraber paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Anlaşılan bazı arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğim atkıdan rahatsız olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız bana sordu, ‘Atkıyı nerede takayım; burada mı yoksa kürsüde mi?’ diye. Ben de ‘Konuşma yaparken iyi olur’ dedim, hepsi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey Ankaragücü için”

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5
Usta
24 Mart 201922:33
Cumhurbaşkanı Türkiyenin Cumhurbaşkanı takımını defalarca boynuna yakmıştır bundan rahatsız olanları anlamak mümkün değil Ankara gücümüz zorda kaldığında maddi destek konusunda bir yerleri harekete geçirmiş zorluklar basılmıştır başka kime gidecekti Mehmet Yiginer kimse nin siyasi görüşü kimseyi ilgilendirmez Ankaragucumuz yardım eden den allah razı olsun gerisi teferruattir. C
4
Aga
24 Mart 201922:00
Cumhurbaşkanı Ankaragucumuzun katkısını takmış bundan niye rahatsız oluyorsunuz anlamak mümkün değil her zor zamanimi
3
Gezer
24 Mart 201921:19
Ülkemin 1 numarası, ülkemin patronu Cumhurbaşkanımız Ankaragücü Atkısı takmış. Eleştiren denyolar var. Gurur duymanız gerekir
2
Feridun BALOĞLU
24 Mart 201920:52
57 yıldır Ankaragücü taraftarının. AKP'li Gökçek'ni zulmünü unutmadık. Gökçek'in AKP'den kovmadan o şerefli amblem AKP Bşk.na verilemez. İtiraz edenler doğru söylüyor.
1
Çubukbeyi
24 Mart 201920:07
Ankaragücü siyaset üstü bir futbol camiasıdır.Herkes bu şerefli camianın atkısını takabilir.Sayın Cumhurbaşkanı da ,Devlet beyde diğer siyasilerde taraftar kimliği ile takabilir.Ankaragücümüze şerefli mücadelesinde katkı olması bakımından düşünmek kanaatindeyim.Her durumdanda olumsuz düşüncelere kapılmayalım.Unutmayalım !Ankara sonkale Türk Devletinin Başkentidir ,Ankaragücü de “Kuvâyi Milliyedir.”
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