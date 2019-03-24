Yiğiner'den 'Atkı' açıklaması: "Her şey Ankaragücü için"

AKP-MHP’nin ortak olarak düzenlediği Ankara mitingi sırasında Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü atkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vermek istemesi, sarı-lacivertli camiada farklı yorumlara neden olmuştu.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirerek olayını detayını anlattı.
Başkan Yiğiner’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaragücü atkısı ile miting esnasında yaptığı konuşmada çekilen fotoğrafı ile beraber paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Anlaşılan bazı arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğim atkıdan rahatsız olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız bana sordu, ‘Atkıyı nerede takayım; burada mı yoksa kürsüde mi?’ diye. Ben de ‘Konuşma yaparken iyi olur’ dedim, hepsi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey Ankaragücü için”
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