Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon saat 14.30'da başlayacak.
Mustafa Cengiz yönetimi, dün kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.
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