Sude Naz İnankul'un gözü zirvede

Malatya'da yaklaşık 9 ay önce muay thaiye başlayan ve ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Sude Naz İnankul, Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Antalya'daki Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 42 kiloda üçüncü olan 14 yaşındaki Sude Naz İnankul, dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Daha başarılı olabilmek için antrenmanlarını sürdüren İnankul, gelecekte Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için ter döküyor.

İnankul, muay thaiyi çok sevdiğini ve bu sporu yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Boş zamanlarını değerlendirmek için bireysel sporlara başladığını aktaran İnankul, şunları kaydetti:

"Haftada 4 gün antrenman yapıyorum. İdmanlarım ortalama iki saat sürüyor. İlk defa katıldığım il seçmelerinde büyüklerin maçını izlediğimde çok korktum. Sonra kendim müsabakaya çıkınca öyle korkulacak bir şey olmadığını gördüm. Müsabakalara katılacağım için çok heyecanlandım. Cesaretimi toplayarak, şampiyonaya gittim. Derece elde ettiğim için çok mutluyum. Hedefim daha fazla çalışarak Türkiye şampiyonu olmak."

İnankul'un antrenörü Nurullah Ertaş ise sporcusunun ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya almasının başarı olduğunu belirtti.

Sporcusunun azimli olduğunu aktaran Ertaş, Türkiye şampiyonu olabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.