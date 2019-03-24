TFF 2. Lig'de 28. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Manisa Büyükşehir Belediye Spor-Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 4-0
Etimesgut Belediyespor-Tokatspor A.Ş.: 2-0
Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-2
BAK Spor-Menemen Belediyespor: 0-7
Pendikspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3
Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 1-0
Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1
Beyaz Grup
Eyüpspor- Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Ankara Demirspor-Sakaryaspor A.Ş.: 0-0
Bayrampaşa-Keçiörengücü: 0-4
Sancaktepe Belediye Spor-Gümüşhanespor: 1-3
İnegölspor-Manisaspor: 5-1
Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu: 2-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1
Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 2-0
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