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TFF 2. Lig'de 28. hafta tamamlandı
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TFF 2. LİG'DE 28. HAFTA TAMAMLANDI

TFF 2. Lig'de 28. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

Manisa Büyükşehir Belediye Spor-Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 4-0

Etimesgut Belediyespor-Tokatspor A.Ş.: 2-0

Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-2

BAK Spor-Menemen Belediyespor: 0-7

Pendikspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3

Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 1-0

Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1

Beyaz Grup

Eyüpspor- Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Ankara Demirspor-Sakaryaspor A.Ş.:  0-0

Bayrampaşa-Keçiörengücü: 0-4

Sancaktepe Belediye Spor-Gümüşhanespor: 1-3 

İnegölspor-Manisaspor: 5-1

Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu: 2-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1

Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 2-0

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