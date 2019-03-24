TFF 3. Lig'de 28. hafta sona erdi

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.
1. Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'a 6-0 yenilen Körfezspor'un diğer maçların tamamlanmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ligde 3 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
1. Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Körfez Spor Kulübü: 6-0
Yomraspor-Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.: 3-1
Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-0
Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor: 2-1
Gebzespor-Tire 1922: 1-2
Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
2. Grup:
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor: 0-1
Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Osmaniyespor-Alibeyköyspor: 2-1
Adıyaman 1954-Düzcespor: 1-0
Ofspor-Kemerspor 2003: 0-1
Pazarspor-Karşıyaka: 2-1
Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-1
Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5
Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-0
3. Grup:
Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor: 1-2
Bağcılar Spor Kulübü-Yeni Çorumspor A.Ş.: 1-1
Bucaspor-Ankara Adliye Spor: 3-3
Payasspor-Muğlaspor: 3-0
Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2
Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon: 3-0
Kocaelispor-Cizrespor: 2-0
Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-2
Turgutluspor-Gölcükspor: 1-1
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