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TFF 3. Lig'de 28. hafta sona erdi
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TFF 3. LİG'DE 28. HAFTA SONA ERDİ

TFF 3. Lig'de 28. hafta sona erdi

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.

1. Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'a 6-0 yenilen Körfezspor'un diğer maçların tamamlanmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 3 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

1. Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Körfez Spor Kulübü: 6-0

Yomraspor-Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.: 3-1

Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-0

Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor: 2-1

Gebzespor-Tire 1922: 1-2

Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

2. Grup:

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor: 0-1

Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Osmaniyespor-Alibeyköyspor: 2-1

Adıyaman 1954-Düzcespor: 1-0

Ofspor-Kemerspor 2003: 0-1

Pazarspor-Karşıyaka: 2-1

Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-1

Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5

Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

3. Grup:

Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Bağcılar Spor Kulübü-Yeni Çorumspor A.Ş.: 1-1

Bucaspor-Ankara Adliye Spor: 3-3

Payasspor-Muğlaspor: 3-0

Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2

Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon: 3-0

Kocaelispor-Cizrespor: 2-0

Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-2

Turgutluspor-Gölcükspor: 1-1

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