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Etlikspor'dan 'birlik ve beraberlik' mesajı
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ETLİKSPOR'DAN 'BİRLİK VE BERABERLİK' MESAJI

Etlikspor'dan 'birlik ve beraberlik' mesajı

Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, sezon öncesi  verilen kaynaşma yemeğinde, takımda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bulunmanın önemini anlattı.

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Ankara 2. Amatör Lig 3. Grubun iddialı ekibi Etlikspor, yeni sezon öncesinde yemekte buluştu.

Yeni sezonda Ankara 2. Amatör Lig 3. Grupta mücadele edecek Etlikspor, yemekte bir araya geldi. Altın Kaşık kafede verilen yemeğe Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, yönetici Murat Kocakök, takımın teknik sorumlusu Kemal Çiloğlu ve futbolcular katıldı. Yemekte, sezonu kapatan U19 takımının genç oyuncuları hazır bulundu.

Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, sezon öncesi  verilen kaynaşma yemeğinde, takımda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bulunmanın önemini anlattı.

Kulüp Başkanı Gürbüz, yemek sonrası futbolcularına yaptığı konuşmada, kulüp olarak  sportmence bir sezon geçirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Biz Etlikspor olarak gençlerimizin yeni arkadaşlıklar, dostluklar kazanmasına, fiziksel gelişimlerinin yanında sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz ve bu doğrultuda mücadele veriyoruz. Etlikspor'un yeni sezonda centilmenlikle anılmasını istiyorum. Sizlere bu konuda güveniyorum. Ayrıca hepinizin hedefi olsun. Sınırlarınızla yetinmeyin, çok çalışın, kapasitenizi zorlayın. Bir taraftan sosyal hayata entegre olurken diğer taraftan da  iyi birer futbolcu olma gayreti içerisinde olun. Hepimize sakatlık olmadan başarılı bir sezon diliyorum." dedi.

Etlikspor Teknik Sorumlusu Kemal Çiloğlu da "Önce iyi bir insan, sonra iyi birer futbolcu olun. Bizler sizlere yol gösterici, motive edici olacağız ama esas iş size düşüyor. Yaptığınız iş futbolculuk, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini hiç aklınızdan çıkarmayın ve bu amaç doğrultusunda çok çalışın. Hayallerine, hedeflerine ulaşmak isteyenlerin öncelikle kendilerine olan inançlarının tam olması gerekiyor. Kendinize her zaman çok güvenin. Hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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